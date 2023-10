Pallone d’Oro 2023, Lautaro Martinez: “Un sogno essere qui. Penso solo all’Inter”

E’ stata la serata dell’ottava meraviglia di Lionel Messi del Pallone d’Oro. Vicino al capitano dell’Argentina, ora all’Inter Miami, c’era l’amico Lautaro Martinez che si è posizionato 20esimo nella classifica finale che ha premiato poi l’ex Barcellona. Il Toro, dopo la premiazione, ha parlato ai microfoni di ESPN, sottolineando la sua meraviglia ad essere alla cerimonia.

Le parole di Lautaro: “Dobbiamo ringraziare Leo per tutto quello che ha fatto per il calcio. Se non avesse vissuto nella stessa epoca di Cristiano Ronaldo ne avrebbe vinti quindici. L’importante è essere presente alla cerimonia, non conta il piazzamento. Per me è importante essere qui come calciatore questo è bellissimo ed è il massimo dopo aver vinto la Coppa del Mondo. Sono piccoli sogni che diventano realtà, a volte penso a quando ero bambino: quello che sto vivendo è frutto del lavoro che ho fatto giorno per giorno. Si lavora per questo, per raggiungere obiettivi di gruppo e personali. E io ho avuto la fortuna di giocare le due finali più importanti per un calciatore. Ora mi interessa competere e portare l’Inter il più alto possibile e rappresentare al meglio l’Argentina“.