Highlights Napoli-Virtus Bologna 75-88, Serie A1 basket 2023/2024 (VIDEO)

di Antonio Sepe 58

Il video con gli highlights di Napoli-Virtus Bologna 75-88, sfida valida come 5^ giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. Nel posticipo di questo turno, Belinelli e compagni hanno espugnato il PalaBarbuto, dominando i partenopei (ma solo dal secondo quarto in poi) e ottenendo la quinta vittoria in campionato. Prosegue dunque il percorso netto della squadra di Banchi, prima a punteggio pieno.