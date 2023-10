Chelsea, Thiago Silva: “La fine della mia carriera sta arrivando”

Thiago Silva è stato un emblema della fase difensiva degli ultimi 15 anni probabilmente. Prima al Milan, poi al PSG, dopo ancora al Chelsea, il difensore brasiliano è stato uno dei migliori nel corso degli anni che sono appena trascorsi. A 39 anni, Thiago Silva ha parlato della fine della sua carriera che si sta avvicinando.

Le parole di Thaigo Silva a Sky Sport: “Si avvicina la fine della carriera e non è una cosa semplice. Devo decidere se smettere o continuare. E, se dovessi continuare, dove andrei a giocare: c’è la famiglia, ho due figli che giocano nel Chelsea. In questo momento penso solo a giocare e a sfruttare quest’ultimo anno di contratto al Chelsea, poi si vedrà. Sono molto felice e orgoglioso della carriera che ho fatto, di quello che sto facendo adesso a 39 anni. Mi sono preparato tutta la vita per sfruttare il massimo del mio lavoro: il calcio è la mia passione. Sicuramente dopo il ritiro continuerò in questo mondo, non so ancora in che veste“.