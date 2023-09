Palermo-Feralpisalò, Corini: “Vogliamo vincere. Mercato costruito da tempo”

Il Palermo, dopo la vittoria contro la Reggiana, vuole dare continuità di prestazioni e di risultati. Su questa lunghezza d’onda si sono mosse le dichiarazioni del tecnico dei siciliani che, in conferenza stampa, ha cercato di mostrare la strada da percorrere.

Le parole di Corini: “La Feralpisalò ha idee e un gioco chiaro. Vecchi è bravo, ma noi abbiamo le caratteristiche per vincere. Loro sono anche bravi a cambiare modulo durante la partita: noi saremo pronti. E’ stato un mercato costruito tre giorni dopo la partita col Brescia. Mercato anche di prospettiva e che ci consente di alzare il livello di personalità della squadra. I nuovi arrivati? Di Francesco ha fatto un allenamento, Coulibaly nessuno. Difficile vederlo dall’inizio. Farò qualche variazione ma non grandissime cose. Concorrenza al centrocampo? Volevo 20 titolari, tutti possono giocare. devo capire chi è più motivato. L’obiettivo è portare questa maglia in alto, non accetto quindi atteggiamenti negativi“.

Sui tifosi: “Non finiscono mai di stupirmi. Avevamo bisogno di quella carica: stando uniti siamo più forti. Non vedo l’ora di tornare al Barbera, il colpo d’occhio sarà speciale e noi vorremo fare una grande prestazione per battere la Feralpisalò“.