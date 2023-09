Bologna, ufficiale l’arrivo di Freuler dal Nottingham Forest

Remo Freuler è ufficialmente un nuovo giocatore del Bologna. Lo svizzero arriva dal Nottingham Forest in prestito fino al 30 giugno 2024, con obbligo di riscatto dipendente da alcune clausole. Freuler torna in Italia dopo l’avventura durata sette anni con l’Atalanta, negli anni in cui la Dea aveva raggiunto Europa League e Champions. Viaggio inverso per Dominguez invece, che lascia il Bologna per il Nottingham Forest.