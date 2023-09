Milan, Sky: contatti con la Fiorentina per Jovic

Il Milan sta cercando in lungo ed in largo di trovare un attaccante. Dopo la fumata nera per Taremi, i tempi tecnici troppo lunghi per Daka e Rafa Mir, l’attenzione del Diavolo si sarebbe spostata in Serie A, in casa Fiorentina. Sarebbe Luka Jovic l’ultima idea in casa Milan.

Secondo Sky Sport, infatti, il serbo sarebbe il primo obiettivo dopo che il Siviglia avrebbe chiuso e bloccato il passaggio di Rafa Mir in rossonero. Jovic sarebbe stato ulteriormente dalla Fiorentina che vorrebbe liberarsi della punta ex Real Madrid. Le ultime ore di mercato saranno calde in casa rossonera.