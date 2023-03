Pagliuca: “Juve-Inter del ’98? Diedi un pugno a Ceccarini”

Gianluca Pagliuca, ex portiere dell‘Inter, durante la presentazione del proprio libro ‘Volare Libero’, è tornano sul tanto discusso arbitraggio del match contro la Juventus nel 1998: “Ceccarini? Non gli dissi niente, gli diedi un pugno nel fianco però. Per fortuna non c’erano le telecamere di oggi. Lui si girò e disse: ‘Chi mi ha dato un pugno nel fianco?’. A partita finita abbiamo incontrato Lippi e siamo stati abbastanza pesanti, l‘anno dopo, quando si vociferava che sarebbe arrivato Lippi, io sono andato alla lavagna di Appiano Gentile e ho detto: “Il primo che va via è Pagliuca!”. E di fatti…”.

E sull’attuale portiere nerazzurra ha dichiarato: “Secondo me Onana deve ancora migliorare un po’ tecnicamente, ma ha la reattività di un gatto, ha un’esplosività incredibile. Tante volte fa delle parate dove si butta e fa un po’ il “polpo”, ma è al suo primo anno in Italia e sono sicuro che migliorerà. Diventerà un buonissimo portiere”.