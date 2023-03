Melissa Satta allontana la crisi con Berrettini: “Innamorarsi è una magia”

Nonostante le voci di una possibile pausa, la relazione tra Matteo Berrettini e Melissa Satta sembra andare a gonfie vele. A testimoniarlo è l’attività social della showgirl, che ha commentato uno degli ultimi post di Matteo, in cui si faceva riferimento anche al fratello Jacopo, con un cuore e un’emoji emozionata. Inoltre, sulle sue Stories ha condiviso un post incentrato sull’amore in cui si legge: “Innamorarsi è una magia, ma non perdersi è la favola. Parlatene. Parlatene sempre. Di Tutto. Perché i silenzi sono pietre e le pietre, una sull’altra, diventano un muro. E i muri dividono le persone“.