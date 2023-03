Argentina, si cerca un tecnico per l’Under 23: tra i candidati anche Cambiasso

La vittoria ai Mondiali in Qatar ha chiuso probabilmente un ciclo per l’Argentina, ma Lionel scaloni ha tutte le intenzioni di aprirne un altro. E si parte dal settore giovanile, con la federazione e il tecnico che sono alla ricerca del nome di colui che guiderà l’Under 23, impegnata nel preolimpico in Venezuela in vista di Parigi 2024. Secondo quarto riporta Olé, ci sarebbe l’idea di affidarsi a qualche giovane allenatore che abbia avuto un passato in Nazionale. Tra i candidati a prendere il posto di Mascherano c’è anche Esteban Cambiasso.