Pagelle Udinese-Verona 3-3, voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle di Udinese-Verona 3-3 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la quattordicesima giornata di Serie A 2023/2024. Al settimo minuto del primo tempo, Cioffi è costretto a cambiare punta con Success che dichiara forfait. Al suo posto Lucca. E’ la mossa che quasi cambierà la partita, se non fosse per la testa di Henry. Il centravanti ex Pisa, infatti, si è dimostrato decisivo con due gol, di cui il secondo splendido di testa. Quando tutti sembra terminare con i tre punti già assaporati da Cioffi, l’Hellas all’ultima palla porta a casa il pareggio con la testa di Henry che anticipa tutti, anche Silvestri.

UDINESE: Silvestri 5; Ferreira 6, Kabasele 6,5, Perez 6; Festy 6.5 (Lovric 5.5), Samardzic 7, Walace 6, Payero 6.5, Zemura 6 (Kamara SV); Pereyra 6.5 (Thauvin 6.5); Success sv (Lucca 8).

HELLAS VERONA: Montipò 6; Tchatchoua 5.5, Amione 5.5, Coppola 5, Terracciano 6; Folorunsho 6, Duda 6.5; Ngonge 7.5, Suslov 6, Lazovic 6.5 (Henry 7); Djuric 6.5 (Bonazzoli SV).