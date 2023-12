Pagelle Fiorentina-Salernitana 3-0, voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle di Fiorentina-Salernitana 3-0 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match della quattordicesima giornata di Serie A 2023/2024. I viola dominano in lungo e in largo e vincono facile: la sblocca Beltran su rigore dopo cinque minuti, il raddoppio di Sottil con un fantastico tiro a giro arriva a stretto giro di posta, quindi il tris firmato da Bonaventura chiude i giochi nel secondo tempo. Di seguito ecco i voti ai protagonisti.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano 6; Kayode 6.5, Milenkovic 6.5, Ranieri 6 (18’st M.Quarta 6), Biraghi 6; Arthur 7, Duncan 6.5 (18’st Maxime Lopez 6); Ikonè 5 (28’st Kouame sv), Bonaventura 6, Sottil 6.5 (28’st Brekalo sv); Beltran 6.5 (18’st Nzola 6) In panchina: Christensen, Vannucchi, Parisi, Mina, Infantino, Mandragora, Gonzalez, Barak, Pierozzi, Amatucci. Allenatore: Italiano 6.5.

SALERNITANA (4-4-1-1): Costil 7; Daniliuc 5, Fazio 5, Pirola 5, Bradaric 5.5; Mazzocchi 5.5, Coulibaly 5 (12’st Legowski 5.5), Bohinen 5 (12’st Maggiore 5.5), Kastanos 5.5 (1’st Dia 5.5); Candreva 5 (28’st Tchaouna sv), Ikwuemesi 5.5 (35′ st Cabral sv). In panchina: Fiorillo, Salvati, Sambia, Gyomber, Bronn, Lovato, Martegani, Simy, Botheim. Allenatore: F.Inzaghi 5.

ARBITRO: Tremolada di Monza 6.5.

RETI: 5’pt Beltran (rig.), 17’pt Sottil; 11’st Bonaventura.

NOTE: Pomeriggio soleggiato, terreno in buone condizioni. Spettatori paganti 26.286 per un incasso di 480.322 euro. Ammonito: Ranieri. Angoli: 3-2 per la Fiorentina. Recupero: 1′; 3′.