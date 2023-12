Nuoto, Coppa del Mondo: Italia da argento nella staffetta mista

La squadra italiana conquista la medaglia d’argento nella staffetta 4×1500 mixed in occasione dell’ultima tappa della World Cup di nuoto. Ginevra Taddeucci, Arianna Bridi, Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza concludono in un’ora 06’06”4, finendo alle spalle soltanto del team australiano che li precedono in 1h06’05″4. A completare il podio, il quartetto francese che ha tagliato il traguardo dopo 1h06’49”5