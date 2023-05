Pagelle Manchester City-Chelsea 1-0, voti e tabellino Premier League

Le pagelle di Manchester City-Cheslea 1-0, con i voti della partita che è valsa la festa per la terza Premier League consecutiva vinta dalla squadra di Pep Guardiola. Massiccio turnover per gli uomini del tecnico spagnolo, che nonostante ciò, è riuscita a portare a casa l’intera posta in palio contro un Chelsea sempre più in crisi.

GLI HIGHLIGHTS

MANCHESTER CITY: Ortega 7, Walker 7, Akanji 6, (dal 12′ st Stones J. 6,5), Laporte 6 (dal 33′ st Rodri 6), Gomez S. 6,5 (dal 33′ st De Bruyne SV), Lewis 7, Phillips 7, Mahrez R 6,5. (dal 29′ st Haaland SV), Palmer 7, Foden 7., Alvarez 7,5 Allenatore: Guardiola 7.

CHELSEA: Arrizabalaga 6,5, Chalobah 5, Silva T.5.5, Fofana 5, Azpilicueta 6, Fernandez 5, Loftus-Cheek 5,5 (dal 36′ st Chukwuemeka SV), Hall 6,5 (dal 36′ st Koulibaly SV), Gallagher 6,5 (dal 24′ st Mudryk 5,5), Havertz 5 (dal 40′ st Pulisic SV), Sterling 6,5 (dal 24′ st Madueke 5,5). Allenatore: Lampard 6.

Reti: al 12′ pt Alvarez J. (Manchester City) .

Ammonizioni: al 18′ pt Havertz K. (Chelsea), al 21′ st Gallagher C. (Chelsea).

Gol annullati: al 26′ st Alvarez J. per mani (Manchester City).