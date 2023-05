Fiorentina, Pradè: “Finale di Coppa Italia? Ce la giocheremo contro una squadra fortissima”

L’1-1 esterno col Torino nel match incastonato tra la semifinale di Conference e la finale di Coppa Italia soddisfa il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè. “Faccio i complimenti ai ragazzi perché giocare questa partita era difficile – ha detto il dirigente ai canali social della società viola -. Siamo tornati venerdì pomeriggio ed eravamo stanchi, avevamo dato tutto dal punto di vista fisico e mentale. Oggi abbiamo fatto un’ottima gara contro una squadra che ha la giusta motivazione per lottare per l’ottavo posto. Era una partita difficile da preparare dal punto di vista caratteriale e abbiamo cambiato tanti giocatori. Chi è sceso in campo però ha fatto benissimo. Peccato perché potevamo chiuderla, ma dall’altra parte c’è un’altra squadra”. Ora la finale di Coppa Italia contro l’Inter: “Dobbiamo essere bravi ed essere sereni per arrivare a mercoledì per giocarcela a viso aperto, consapevoli di trovarci di fronte una squadra fortissima. Ma noi ce la giocheremo, siamo imprevedibili”, conclude Pradè.