Pagelle Inghilterra-Spagna 1-0: voti e tabellino finale Europei Under 21 2023

di Valerio Carriero 19

Ecco le pagelle e i voti di Inghilterra-Spagna 1-0, sfida valevole per la finale degli Europei Under 21 2023. In Georgia decide il gol di Jones, che nel finale di primo tempo devia una punizione di Palmer e non lascia scampo a Temas. Tra gli ultimi ad arrendersi nella Spagna il solito Abel Ruiz, più volte vicino al gol e in un’occasione pescato in fuorigioco per qualche centimetro. All’ultimo minuto di recupero, Abel Ruiz si procura un rigore ma Trafford si supera e regala il successo all’Inghilterra.

LA CRONACA DELLA PARTITA

GLI HIGHLIGHTS E I GOL

INGHILTTERRA (4-4-2): Trafford 8; Gemer 6, Colwill 5.5, Bellis 6, Aarons 5.5; Smith Rowe 6 (66′ Madueke 6), Jones 6.5 (73′ Skipp 6), Gibbs-White 5.5 (73′ Archer 6), Gomes 5.5; Palmer 6.5 (82′ Elliott sv), Gordon 6.5 (82′ Doyle sv).

In panchina: Griffiths, Rushworth, Branthwaite, Cresswell, Johnson, Thomas.

Allenatore: Carsley 5.5.

SPAGNA (4-3-3): Tenas 7; Victor Gomez 6 (74′ Barrenetxea 6), Paredes 5.5, Pacheco 6.5, Miranda 6; Baena 5.5 (59′ Oroz 5), Blanco 5.5 (83′ Camello sv), Sancet 5.5 (59′ Veiga 6); Rodri 5.5 (59′ Riquelme 6), Abel Ruiz 4.5, Sergio Gomez 5.5.

In panchina: Agirrezabala, Romàn, Gila Fuentes, Sanchez, Martinez, Guillamon, Bernabé.

Allenatore: Denia 6.5.

ARBITRO: Espen Eskas (NOR) 6.

RETI: 45’+4 Jones.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni. Al 99′ Trafford para un rigore ad Abel Ruiz.

Ammoniti: Angel Gomes, Baena, Blanco, Colwill, Sanchet, Oroz, Gibbs-White, Trafford, Riquelme. Angoli: 0-9. Recupero: 7′ pt, 6′ st.