F1, GP Gran Bretagna 2023. Hamilton: “Non sono sorpreso dalla McLaren”

Lewis Hamilton scatterà dalla quarta fila della griglia di partenza del Gran Premio di Gran Bretagna 2023 di Formula 1. Il pilota della Mercedes ha concluso al settimo posto le qualifiche di Silverstone, dominate dal solito Verstappen. “Nessun problema con lui, mi ha sorpassato in Q1 con bandiere gialle ma nulla di sbagliato – le parole del britannico, che elogia anche la McLaren – Ma io non sono sorpreso. Ha senso che vadano così forte, se si mette accanto alla Red Bull la macchina è molto simile nelle pance laterali. Sono felice per loro, hanno fatto fatica per tanto tempo. E’ una macchina che funziona ed è fantastico averli nella lotta per le prime posizioni, vedere equilibrio è quello che vogliamo in questo sport“.