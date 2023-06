Europei Under 21 2023: l’Ucraina parte con una vittoria, battuta 2-0 la Croazia

Al Giulesti Stadium di Bucharest, l’Ucraina sconfigge per 2-0 la Croazia nel match valido per gli Europei Under 21 2023. Buona la prima per i ragazzi di Rotan, che conquistano i tre punti grazie alle reti di Kashchuk e Sikan, una per tempo. Ha seguito tutta la gara dalla panchina invece l’uomo più atteso alla vigilia, Mykhailo Mudryk. Discorso qualificazione in discesa per l’Ucraina, mentre non può più sbagliare la Croazia.

CRONACA – Primo tempo ben controllato dall’Ucraina, sempre con il pallino del gioco in mano sin dalle fasi iniziali dell’incontro. Dopo aver costretto Kacavenda all’ammonizione su una pericolosa ripartenza già dopo 15′ di gara, il vantaggio della nazionale gialloblù arriva con Kashchuk al 19′. Il 22enne si mette in proprio, salta un paio di avversari e dal centro dell’area trova la rete dell’1-0. Immediata reazione della Croazia con una punizione dal limite che non va lontana dai pali, ma l’azione più pericolosa è ancora della squadra allenata da Ruslan Rotan, che poco prima della mezz’ora sfiora il raddoppio con il centravanti Sikan. La sua conclusione dall’interno dell’area viene ribattuta. Verso il finire della prima frazione si fa vedere anche Beljo, uno dei maggiori talenti della compagine croata, ma il suo primo tiro verso lo specchio viene facilmente gestito dall’estremo difensore ucraino. Dopo un minuto di recupero, l’arbitro manda tutti negli spogliatoi. Nella ripresa l’Ucraina trova subito il raddoppio con Sikan e mette la gara in discesa. Nonostante il gol subito, la Croazia non riesce a reagire, anzi è l’Ucraina a sfiorare a più riprese il tris. Con il passare del tempo, la squadra di Rotan si dedica ad amministrare il vantaggio, chiudendosi bene in difesa. La Croazia tenta infatti di rendersi pericolosa ma non va oltre un paio di conclusioni dalla distanza che non trovano lo specchio. Vince con merito l’Ucraina 2-0.