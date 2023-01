Paganese-Casertana, scontri post derby: Tribunale al lavoro per identificare i colpevoli

Dopo gli scontri urbani avvenuti nel pomeriggio di ieri a Pagani, in occasione del Derby di Serie D tra Paganese e Casertana, il Tribunale di Nocera con il procuratore Antonio Centore, hanno incontrato il questore di Salerno ed i due sostituti procuratori per coordinare le indagini. Gli investigatori stanno esaminando con attenzione le immagini delle telecamere di videosorveglianza insieme ai filmati amatoriali pubblicati in rete, elementi che potrebbero consentire di identificare le persone che hanno seminato il panico tra le strade della città, dando in fiamme il pullman dei tifosi ospiti. Un rogo che ha provocato anche seri danni a residenti e titolari di attività commerciali, distruggendo parte di una palazzina di via Leopardi, zona al confine tra Pagani e Sant’Egidio del Monte Albino. “La mia più totale solidarietà va ai cittadini coinvolti loro malgrado negli scontri, che hanno subito danni ad automobili, case e esercizi commerciali e hanno vissuto momenti di paura inaccettabili. A questo proposito”, ha dichiarato il sindaco Lello De Prisco. “Comunico che ho posto all’attenzione del Prefetto le ipotesi di risarcimento per le vittime sia degli immobili e delle attività commerciali danneggiati dalle fiamme scaturite dall’incendio dell’autobus, sia delle automobili vandalizzate nei tafferugli”.