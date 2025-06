Il Galatasaray insiste per Victor Osimhen, che continua a prendere tempo non dando una risposta chiara alla società turca.

Il Galatasaray vuole Victor Osimhen, ma non a tutti i costi. E il centravanti nigeriano continua a prendere tempo, non dando ancora una risposta chiara al club di Istanbul.

Ecco perché nelle scorse ore il vicepresidente del ‘Gala’, Abdullah Kavukcu, ha voluto far sapere che “il nostro tempo sta per finire. Gli abbiamo offerto cifre superiori a quelle proposte in Europa. Ora gli dico ‘dopo le vacanze vieni al tavolo e prendiamo una decisione'”.

A quanto si apprende sull’edizione odierna de ‘Il Mattino’, il club turco non sarebbe disposto a mettere sul piatto i 75 milioni di euro della clausola rescissoria. L’offerta sarebbe, infatti, vicina ai 55 milioni. Cifra che, al momento, però non accontenta il club del presidente De Laurentiis.

Lo spauracchio in casa Napoli è quello di ritrovarsi Osimhen a Dimaro per l’inizio del ritiro. Ecco perché si farà di tutto per trovargli una sistemazione entro le prossime settimane.

Le altre trattative

Intanto al Galatasaray torna Zaniolo, uno dei tanti prestiti che la Fiorentina ha deciso di non riscattare. Così come Colpani, che torna al Monza ma per il quale c’è l’interessamento del Genoa, che vorrebbe prenderlo insieme a Pessina.