Il Manchester City ha battuto 6-0 l’Al-Ain nella fase a gironi del Mondiale per Club: la classifica del gruppo G.

La Juventus e il Manchester City volano agli ottavi di finale del Mondiale per Club. Dopo il successo per 4-1 dei bianconeri nel pomeriggio di ieri contro il Wydad Casablanca, anche i Citizens – scesi in campo alle ore 3 italiane – hanno confermato le previsioni del pronostico battendo per 6-0 l’Al-Ain. Gli uomini di Guardiola hanno archiviato la pratica con tre gol a tempo.

Nella prima frazione sono andati a segno Gundogan (8′), Echeverri – primo gol con il City – (27′) e Haaland su rigore (al quinto minuto di recupero). Anche la ripresa è stata a senso unico. Gundogan ha realizzato la sua doppietta personale (73′), poi nel finale Bobb (84′) e Cherki – anche lui alla prima rete con la maglia dei Citizens – (89′) hanno segnato rispettivamente il quinto e il sesto gol mettendo il punto esclamativo sulla gara.

Mondiale per Club, la larga vittoria del Manchester City non basta: la Juventus è prima nel girone

Al Manchester City non sono bastati i sei gol segnati contro l’Al-Ain per acciuffare la Juventus al primo posto in classifica. Se per i punti (6) le due compagini sono prime a pari merito, non si può dire altrettanto per le reti segnate, terzo fattore determinante – dopo i punti e il risultato nello scontro diretto – per stabilire la classifica finale del gruppo in caso di arrivo a pari punti.

I bianconeri hanno realizzato in tutto nove gol (5 contro l’Al-Ain e 4 contro il Wydad Casablanca) mentre i Citizens ne hanno segnati otto (due contro il Wydad e sei contro gli emiratini). Per decretare la vincitrice del gruppo G sarà dunque decisiva l’ultima giornata, che si disputerà giovedì alle 21:00, in cui si affronteranno proprio Juventus e Manchester City.