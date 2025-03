L’attaccante nigeriano è prossimo a cambiare maglia dopo il prestito al Galatasaray. Il Napoli attende novità…

Victor Osimhen sarà uno dei nomi caldi della prossima sessione di calciomercato. L’attaccante attualmente al Galatasaray tornerà a Napoli a giugno, ma le chance di restare in Azzurro sono pressoché nulle dunque i partenopei dovranno trovare una soluzione.

Il nigeriano ha fatto la storia diventando capocannoniere della Serie A vinta dal Napoli dopo oltre 30 anni di attesa. Le parti si sono però lasciate in cattivi rapporti dunque per questo motivo è da escludere una sua permanenza al Maradona.

Futuro Osimhen, pronta l’offerta: ecco la cifra

Ecco che dunque si scatenata la corsa al centravanti nigeriano. Nonostante la stagione in Turchia, non proprio un campionato di grido, non sono calate le pretendenti per Osimhen che dunque è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera.

Il Corriere dello Sport ricorda che vige una clausola rescissoria da 75 milioni di euro nel contratto in vigore con il Napoli in scadenza a giugno 2026. Quindi se il Napoli non dovesse riuscire a venderlo quest’estate, partirebbe a parametro zero.

Proprio per questo il Barcellona spinge sul fatto che un mancato imminente trasferimento sarebbe una perdita enorme dal punto di vista economico. Dunque il club catalano avrebbe chiesto un sconto al Napoli per agevolare l’affare.

Attualmente il centravanti titolare è un certo Robert Lewandowski, con ben 35 gol in stagione. Il polacco però ha 36 anni quindi potrebbe presto calare nelle prestazioni e questo è il momento ideale per cominciare a cercare un sostituto.