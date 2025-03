Michela Moioli ha ottenuto il quinto posto nella tappa di Coppa del mondo di snowboard cross a Montafon, in Austria. L’azzurra ha dominato la small final avendo la meglio sulla francese Manon Petit Lenoir e sulle due svizzere Noemie Wiedmer e Aline Albrecht. Moioli, che si è presentata alla tappa austriaca reduce dalla sindrome influenzale che l’ha frenata la scorsa settimana, era uscita in semifinale venendo battuta dalla francese Lea Casta e dalla britannica Charlotte Bankes. E proprio Casta si è presa la vittoria finale, cogliendo il secondo successo in carriera prevalendo sulla connazionale Pereira de Sousa. Al terzo posto la stessa Bankes.

Eliminata ai quarti, invece, l’altra azzurra in gara, la più giovane Sofia Groblechner, che ha tagliato il traguardo in quarta posizione la stessa batteria che aveva visto Casta e Moioli passare il turno. A questo punto, quando mancano due gare alla fine della stagione, Bankes mantiene la testa della classifica generale con 622 punti, seguita a ruota da Casta a 605. Più staccata Pereira da Sousa, terza con 400 punti, mentre Moioli è quinta a quota 348.

Snowboard cross, Sommariva out ai quarti a Montafon

Passando alla prova maschile, dopo aver passato gli ottavi Lorenzo Sommariva si deve arrendere ai quarti dietro a Merlin Surget ed Alessandro Hammerle. Come nella gara femminile, anche al maschile domina la Francia, con Loan Bozzolo che si prende la vittoria nella tappa austriaca davanti all’australiano Adam Lambert, seguito a sua volta da altri due atleti transalpini, Aidan Chollet e Surget. La testa della classifica vede ancora Eliot Grondin davanti a tutti a 504 punti dopo il sesto posto odierno. Bozzolo sale in seconda posizione ma rimane nettamente staccato a 363.

Il weekend di Montafon non si è ancora chiuso, visto che domani è in programma la prova mista a squadre. Poi il programma della Coppa del mondo si interrompe per una settimana, visto che a St. Moritz si terranno i Mondiali. L’appuntamento è con il turno di qualificazione il 27 marzo, mentre il giorno dopo si terranno le finali individuali. Infine, sabato 29 ecco la prova a squadre. Dopo questa parentesi, tra il 4 e il 6 aprile la Coppa si chiude in Canada, a Mont-Sainte-Anne, con le ultime due sfide stagionali.