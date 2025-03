Una mattinata in quel di St.Moritz in cui l’Italia sperava di poter sognare con Simone Deromedis e Jole Galli nello skicross ai Mondiali elvetici, ma entrambi gli azzurri non riescono a centrare l’obiettivo podio. Deromedis, in particolare, era campione in carica e difendeva il titolo, ma ha chiuso in sesta posizione la sua prova odierna. L’azzurro è partito bene vincendo il suo ottavo di finale che vedeva al via anche Edoardo Zorzi e Dominik Zuech (entrambi subito eliminati come anchee Yanick Gunsch e Federico Tomasoni), per poi superare anche lo scoglio dei quarti con un secondo posto conquistato alle spalle del tedesco Tobias Mueller.

In semifinale è purtroppo arrivato lo stop per Deromedis, quarto in una gara vinta proprio da Mueller davanti al nipponico Sugai e al francese Tchiknavorian. Il nostro portacolori si è quindi dovuto accontentare di una Small Final in cui si è piazzato poi in seconda posizione, ottenendo così la sesta piazza assoluta. Il titolo è andato al beniamino di casa Ryan Regez in una finale caotica tra cadute e squalifiche. Alla fine sul podio ci salgono anchee Ryo Rugai e Tobias Mueller dopo il cartellino rifilato al francese Youri Duplessis Kergomard.

PODIO

Oro – Ryan Regeez (SUI)

Argento – Ryo Sugai (JPN)

Bronzo – Tobias Mueller (GER)

6. Simone Deromedis (ITA)

Yanick Gunsch (ITA) – Eliminato agli ottavi

Federico Tomasoni (ITA) – Eliminato agli ottavi

Edoardo Zorzi (ITA) – Eliminato agli ottavi

Dominik Zuech (ITA) – Eliminato agli ottavi

Niente medaglia anche per Jole Galli

Al femminile non arriva la medaglia per Jole Galli, arrivata in grandissima forma a questo appuntamento iridato con due vittorie e cinque podi in totale durante la stagione di Coppa del Mondo. L’azzurra non è andata oltre il terzo posto nel suo quarto di finale in cui due approdavano al turno successivo. La gara anche in questo caso ha visto il dominio da parte della padrona di casa Fanny Smith, che davanti al suo pubblico conquista il secondo titolo mondiale al termine di una finale in cui ha prevalso sulla canadse Courtney Hoffos e sulla tedesca Daniela Maier, lasciando la francese Marielle Berger Sabbatel fuori dal podio. Small finale che invece ha preemiato per le posizioni di rincalzo Jade Grillet Aubert sulle connazionali Anouck Errard e Mylene Ballet Baz, con India Sherret che si è fermata e ha concluso quindi in ottava piazza.

PODIO

Oro – Fanny Smith (SUI)

Argento – Courtney Hoffos (CAN)

Bronzo – Daniela Maier (GER)

Jole Galli – Eliminata ai Quarti