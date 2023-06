Highlights e gol Norvegia-Cipro 3-1, qualificazioni Europei 2024: doppietta di Haaland (VIDEO)

di Michele Muzzarelli 21

Gli highlights e i gol di Norvegia-Cipro 3-1, match valido per la quarta giornata del gruppo A delle Qualificazioni agli Europei 2024. Prima vittoria nel girone per i padroni di casa, che regolano i ciprioti grazie alle reti del romanista Solbakken e del solito Erling Haaland, autore di una doppietta per una stagione perfetta che non sembra finire mai per l’attaccante del Manchester City. Negli ultimi secondi della partita gli ospiti segnano il gol della bandiera con Kastanos.

GLI HIGHLIGHTS