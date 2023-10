Napoli-Fiorentina, Garcia: “Vogliamo blindare terzo posto. Rrahmani non verrà rischiato”

Il Napoli di Rudi Garcia è atteso da un incontro di alta quota contro la Fiorentina al Maradona domenica 8 ottobre alle 20.45. Il tecnico francese ha parlato in conferenza stampa, ribadendo l’importanza della gara contro i viola di Vincenzo Italiano. Queste le sue parole.

Garcia: “La gara più importante è sempre quella che arriva, ma sono d’accordo: siamo a pari punti, vogliamo blindare il terzo posto, vogliamo vincere. Dobbiamo battere la Fiorentina, è la cosa più importante“.

Su chi recupera e chi no: “Gollini e Juan Jesus dovrebbero rientrare in gruppo settimana prossima, con gradualità. Amir ha fatto una parte con noi oggi, vediamo domani. E’ quasi recuperato, ovviamente non lo rischieremo ma se è disponibile non serve lasciarlo fuori anche se non avrà i 90′ nelle gambe“.

Sulla vicenda Mario Rui: “Se replico ogni volta che c’è un agente che piange, passerei tutto il tempo a farlo. L’importante è il giocatore, quando ce l’hai tutto il tempo con te e importante parlare con lui, io non parlo con i procuratori, lui è venuto da me ed abbiamo chiarito. Mario non condivide le cose dette dal suo agente“.

Su Lindstrom: “E’ arrivato tardi, come Natan, e quando arrivi tardi non è facile inserirsi. Poi noi giochiamo in modo totalmente differente dall’Eintracht che aspettava e faceva contropiede. Sta entrando negli schemi, può giocare sugli esterni ed anche dietro la punta, ma quando è in campo il suo rendimento deve essere migliore di quanto fatto“.