Vittoria meritatissima del Flamengo in questa seconda giornata del Mondiale per Club contro il Chelsea di Maresca

Il Flamengo approfitta dell’ottimo stato di forma che sta vivendo in campionato per battere con un bel 3-1 il Chelsea di Enzo Maresca. Da ricordare che i Blues hanno terminato una stagione lunghissima tra Premier League e Conference League, dove sono arrivati in finale, vincendola contro il Betis.

I londinesi erano passati in vantaggio con il solito ex Lazio Pedro Neto, autore dell’1-0 anche nel primo match contro i Los Angeles FC, ma poi si è scatenato il Flamengo con il pareggio di Bruno Henrique, il momentaneo 2-1 da parte dell’ex Juventus Danilo e infine il tris siglato da Wallace Yan.

Flamengo show, il Chelsea si spegne e chiude in dieci

La partita tra Flamengo Chelsea valevole per il Mondiale per Club è stata segnata anche dall’espulsione per rosso diretto al 68esimo, sul risultato di 2-1, per Nicolas Jackson. L’attaccante subentrato da pochi minuti è entrato in maniera scomposta e pericolosa sull’avversario e per l’arbitro non ci sono stati dubbi.

In generale è stata una partita molto tesa con sei cartellini gialli, tre a testa, più l’espulsione sopracitata di Jackson. Un match che ha vissuto di fiammate e di un Flamengo che ha strameritato la vittoria. Ancora una volta le squadre sudamericano si stanno rivelando la vera forza di questo Mondiale per Club, in particolare le brasiliane.