F1, Hamilton sui test pre-stagionali: “Giorni interessanti, ammiro la dedizione del team”

Il pilota della Mercedes, Lewis Hamilton, ha parlato delle indicazioni arrivate dai test pre-stagionali in pista. Queste le sue parole, riportate dal sito ufficiale della Formula 1: “Sono stati giorni interessanti. Non è mai facile. La cosa che mi ha colpito di più è che questo è il mio undicesimo anno con il team Mercedes e tutti si sono presentati con la stessa mentalità, lavorando sodo. Ci rendiamo conto che abbiamo una montagna da scalare e nessuno si preoccupa. Tutti hanno appena tenuto la testa bassa, quindi ne sono davvero orgoglioso e so che tutti in fabbrica sforneranno tutti questi dati e andranno avanti”.