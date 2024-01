Frosinone-Monza, programma e telecronisti Dazn Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn di Frosinone-Monza, match valido per la diciannovesima giornata di Serie A 2023/2024. Due squadre in posizione tranquilla di classifica, anche se i padroni di casa non vincono da molto tempo e la zona retrocessione, tenuta sempre alla larga, si avvicina un po’, mentre gli ospiti sono molto altalenanti. Chi la spunterà allo stadio Stirpe? Appuntamento alle ore 15 di sabato 6 gennaio.

Frosinone-Monza sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Luca Farina e Stefan Schwoch.