Nocerino: “Allegri intelligente. Rabiot e Chiesa gli unici campioni della Juventus”

A poche ore da un Milan-Juventus che potrebbe valere molto in ottica scudetto, ha parlato Antonio Nocerino, doppio ex delle due squadre. Nella sua avventura in rossonero, il centrocampista ha trovato Massimiliano Allegri che lo esaltò al tempo. Ora il tecnico toscano è in sella alla panchina della Juventus. Nocerino ha parlato così anche di Allegri ai microfoni di TV Play.

Nocerino: “Lo stile di Allegri può piacere o meno, ma bisogna avere tanto rispetto perché fare l’allenatore non è facile. Credetemi, dietro c’è un grandissimo stress. Lui mi ha aiutato, visto che mi ha esaltato nel Milan, facendomi giocare con dei campioni. E’ un allenatore molto intelligente, vede la partita come pochi. Lui il gioco l’ha sempre avuto, poi dipende sia dai calciatori che dai momenti della gara. Non si può attaccare per una partita intera”.

Sulla Juventus: “Solo Rabiot e Chiesa possono giocare in grandi squadre, mentre gli altri solo in prospettiva. Anche Vlahovic? Sì, può diventare un grosso attaccante. Ho giocato per la Juve ed è pesante, non è come quando giochi in un’altra squadra“. Pronostico di Milan-Juventus: “Il Milan, secondo me, ha giocatori giovani e forti, mentre la Juve è più un cantiere aperto. Anche se è sempre meglio avere i bianconeri distanti”.