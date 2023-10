MOVIOLA – Bologna-Frosinone, rigore col Var: Beukema su Cuni, proteste rossoblù

Episodio da moviola in Bologna-Frosinone per il contatto in area di rigore tra Beukema e Cuni. L’attaccante ciociaro prova a divincolarsi in area e frena, inevitabile il contatto col difensore olandese, che non fa nulla per affondare ma semplicemente non può ritrarsi. Doveri lascia continuare, al Var Valeri lo richiama in modo forse non coerente col protocollo, una volta riviste le immagini il fischietto romano decide di assegnare la rete. Soulé non sbaglia ed è 2-1.