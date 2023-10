Manchester United, tifosi in coda a Old Trafford per omaggio a Bobby Charlton

Una giornata non come le altre per i tifosi del Manchester United, che fuori l’Old Trafford stanno rendendo omaggio a Sir Bobby Charlton. l leggendario ex giocatore dei Red Devils è morto ieri circondato dall’affetto della sua famiglia all’età di 86 anni. I tifosi hanno deposto fiori e sciarpe fuori dall’Old Trafford e hanno lasciato messaggi in omaggio al grande Charlton. Una corona è stata deposta alla base della statua della ‘Trinità’ che raffigura Charlton, George Best e Denis Law nel piazzale antistante lo stadio. Un libro di condoglianze è stato aperto domenica mattina in una suite dell’Old Trafford.