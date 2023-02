Start list slalom gigante maschile Mondiali Courchevel/Meribel 2023: italiani in gara e pettorali

1 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

2 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR

3 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

4 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

5 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic

6 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head

7 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO Rossignol

8 422278 WINDINGSTAD Rasmus 1993 NOR Stoeckli

9 194495 FAIVRE Mathieu 1992 FRA Salomon

10 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI Dynastar

11 990116 de ALIPRANDINI Luca 1990 ITA Salomon

12 202597 SCHMID Alexander 1994 GER Head

13 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol

14 54027 BRENNSTEINER Stefan 1991 AUT Fischer

15 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic

16 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic

17 103729 READ Erik 1991 CAN Atomic

18 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Fischer

19 6293775 DELLA VITE Filippo 2001 ITA Rossignol

20 531799 FORD Tommy 1989 USA Head

21 20398 VERDU Joan 1995 AND Head

22 422766 STEEN OLSEN Alexander 2001 NOR Rossignol

23 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI Stoeckli

24 990048 BORSOTTI Giovanni 1990 ITA Rossignol

25 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK Salomon

26 60261 MAES Sam 1998 BEL Voelkl

27 6530500 McLAUGHLIN Brian 1993 USA VOELKL

28 6190628 ANGUENOT Leo 1998 FRA Rossignol

29 501898 ROENNGREN Mattias 1993 SWE Head

30 202829 GRATZ Fabian 1997 GER Fischer

31 40577 LAIDLAW Harry 1996 AUS Voelkl

32 400237 MEINERS Maarten 1992 NED Rossignol

33 180666 TORSTI Samu 1991 FIN Head

34 221213 RAPOSO Charlie 1996 GBR

35 780023 DRUKAROV Andrej 1999 LTU Rossignol

36 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA Atomic

37 54368 BORGNAES Christian 1996 DEN Salomon

38 40621 MUHLEN-SCHULTE Louis 1998 AUS

39 6300451 KATO Seigo 1998 JPN Atomic

40 6191334 ELEZI CANNAFERINA Alban 2003 FRA Rossignol

41 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Atomic

42 151215 FOREJTEK Filip 1997 CZE Atomic

43 390044 LAINE Tormis 2000 EST Kaestle

44 492192 ORTEGA Albert 1998 ESP Rossignol

45 180919 HALLBERG Eduard 2003 FIN

46 492197 GARAY Aingeru 1998 ESP Rossignol

47 40656 McADAM Hugh 2000 AUS Rossignol

48 30439 van DITMAR Delfin 2000 ARG

49 700985 ZAMPA Teo 2002 SVK

50 30388 BIRKNER de MIGUEL Tomas 1997 ARG

51 40624 ADAMS Jack 1998 NZL

52 221528 LANGMUIR Calum 2002 GBR

53 30488 GRAVIER Tiziano 2002 ARG

54 430783 HABDAS Piotr 1998 POL Atomic

55 30482 EIRAS Felipe 2002 ARG

56 240168 URY Balint 2003 HUN

57 710362 LOKMIC Emir 1997 BIH

58 92720 POPOV Albert 1997 BUL Head

59 110400 HOLSCHER Kay 1998 CHI

60 380401 LJUTIC Tvrtko 2002 CRO Atomic

61 700901 HYSKA Martin 1994 SVK

62 390041 LUIK Juhan 1997 EST

63 110420 LEON Diego 1999 CHI

64 240142 SZOLLOS Benjamin 1996 ISR Kaestle

65 550086 GEDRA Zaks 1998 LAT

66 380379 NIKIC Leon 1999 CRO

67 92799 STOILOV Konstantin 2002 BUL

68 6191137 VIANO Richardson 2002 HAI

69 92776 ZLATKOV Kalin 2001 BUL Head

70 360046 OSCH Matthieu 1999 LUX Kaestle

71 6294510 XHEPA Denni 2003 ALB

72 210040 TUKHTAEV Komiljon 1997 UZB

73 240139 KEKESI Marton 1995 HUN

74 750112 LAZARESKI Mirko 2003 MKD

75 160106 KOUYOUMDJIAN Yianno 1997 CYP

76 6191422 TCHIBOZO Nathan 2004 TOG

77 310439 BLAGOJEVIC Rastko 1999 SRB

78 250459 GUDMUNDSSON Gauti 2002 ISL

79 270061 COMERFORD Cormac 1996 IRL

80 230651 ANTONIOU Ioannis 1995 GRE

81 690694 KOVBASNYUK Ivan 1993 UKR

82 340495 ARNOUK Cesar 2000 LBN

83 460122 STEFANESCU Alexandru Stefan 1999 ROU

84 590044 RAMOS Manuel 2002 POR

85 941001 MAEDER Carlos 1978 GHA

86 260110 KIYADARBANDSARI Mohammad 1989 IRI

87 540001 von HOHENLOHE Hubertus 1959 MEX

88 960300 GOUTT Yohan Goncalves 1994 TLS

89 790022 AOUICH Yassine 1990 MAR

90 942041 PUPOVCI Arbi 2000 KOS

91 450033 GATTI Matteo 2001 SMR

92 310388 KOSIC Bojan 1990 MNE

93 620046 KHAN Arif Mohd 1990 IND

94 6191274 NEUMULLER Mathieu 2003 MAD

95 740039 HARUTYUNYAN Harutyun 2000 ARM

96 120160 CHAO Xinbo 2002 CHN

97 680080 BUCHUKURI Luka 2004 GEO

98 80082 HOLM Christopher Rubens 2004 BRA

99 770048 SHAKIROV Timur 2006 KGZ

100 10000330 COSS Jerome Philippe 1975 CPV