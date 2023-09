Newcastle, si ferma Barnes. Howe: “Infortunio inusuale al piede”

Pessime notizie per il Newcastle di Howe che dovrà fare a meno di Harvey Barnes, che dovrà stare fuori per un periodo di tempi medio lungo e che non gli permetterà di scendere in campo contro il Milan in Champions League. In conferenza stampa anche su questo tema ha parlato il manager del Newcastle Howe.

Le parole di Howe: “Il suo è un infortunio a una parte del piede, sotto l’alluce. Abbiamo fatto scan specialistici e ora capiremo come procedere, aspettiamo responsi dai medici per capire se dovrà essere operato o no. Si tratta di un infortunio molto inusuale, non entro nei dettagli tecnici, ma non è stato per un tackle“.