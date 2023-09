Antonio Cassano: “Pioli non ha amici e viene disintegrato. Allegri fa figure di m**** e viene coperto”

“I bocciati della settimana? Allegri e la Juventus. Puoi anche perdere 3-0, 4-0, ma se attacchi e fai la partita nessuno può dire niente. Qualche leccaculo ha disintegrato Pioli, perché lui non ha amici. Allegri è sempre coperto, anche se fa figure di merde da due anni e mezzo”. Lo ha detto Antonio Cassano sul suo profilo Instagram a proposito degli ultimi risultati di Milan e Juventus. La prima ha battuto il Verona 1-0 in casa, mentre la formazione bianconera è stata sconfitta dal Sassuolo al Mapei Stadium per 4-2. Critiche anche per Napoli e Lazio: “De Laurentiis ha iniziato a rompere il giocattolo e Garcia ci sta mettendo del suo, la squadra è poco fluida, sta cambiando e sta normalizzando la squadra. Sta facendo un disastro, se non si sveglia, vedrà il panettone in campionato. La Lazio per me era una protagonista e invece è una delusione. Avrà grandi problemi, è la bocciata per eccellenza. Non vedo idee, ma solo confusione. Sarri trova scuse”.

Ieri durante la Bobo TV, Cassano non aveva risparmiato critiche a Leao che “non è né carne né pesce, mi ricorda Martial. L’anno scorso Nzola ha fatto più gol di lui. In Champions servono i giocatori di personalità e che spaccano le partite ma il Milan non ha campioni”. Dopo la prova opaca contro il Newcastle in Champions League, il portoghese è tornato al gol in campionato con il Verona. Ma non è bastato a Leao e al Milan per essere inseriti da Cassano tra i promossi dell’ultima giornata di Serie A. Tra le note positive della settimana, infatti, Cassano cita Inter, Lecce e Atalanta.