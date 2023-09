Inter-Sassuolo, Dionisi: “La nostra miglior versione potrebbe non bastare”

E’ la vigilia di Inter–Sassuolo e sono arrivate nella conferenza stampa di presentazione le parole di Alessio Dionisi che ha messo in guardia i suoi. La vittoria dei neroverdi contro la Juventus per il tecnico deve essere il punto di partenza, anche la squadra di Inzaghi potrebbe essere un avversario proibitivo per il Sassuolo.

Le parole di Dionisi: “La vittoria ci ha dato una bella spinta positiva e di consapevolezza, ma non vorrei più parlare della Juve, perché in questo momento l’Inter è superiore a tutti, anche il miglior Sassuolo potrebbe non bastare e noi dobbiamo lavorare sulla testa per cercare di essere il miglior Sassuolo possibile. E’ difficile pensare di andare a San Siro e fare la partita contro l’Inter per 90-100 minuti ma avremo le nostre opportunità, ci saranno dei momenti in cui gestiremo la palla e dovremo essere bravi a farlo, ma anche quando l’Inter avrà il pallone e dovremo difendere“.

E ancora: “Consigli ieri si è allenato e oggi si allenerà con la squadra, valuteremo in base a oggi, fermo restando che abbiamo un portiere molto affidabile come Alessio, però sapete anche cosa rappresenta Consigli per questa squadra. Con la Juve ha avuto un problemino fisico e l’ho cambiato, sono felice perché Viti ha fatto una buona prova. Ora Ruan è tornato ad allenarsi, vediamo per la formazione. Difficile spiegare i motivi in poche parole di certo stiamo andando verso la compattezza di squadra giusta. Non abbiamo grande fisicità, non abbiamo incontristi, abbiamo altre qualità e se siamo compatti possiamo essere pericolosi contro tutte le squadre. Sarà un piacere rivedere Frattesi. Ha lasciato un buon ricordo perché è un ragazzo sorridente che mette energia in tutto quello che fa. Si è già inserito bene nell’Inter, speriamo che domani non faccia il Davide che conosciamo“.