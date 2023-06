Under 21, Mauro: “Resto contro il Var, ma scandalosa assenza goal line technology”

L’ex calciatore Massimo Mauro, nel corso di un’intervista concessa a ‘La Stampa’, ha commentato gli errori arbitrali commessi durante la gara d’esordio agli Europei U21 dell’Italia contro la Francia: “La Goal Line Technology è un’invenzione più antica del Var, è scandaloso che non ci fosse perché altrimenti la partita sarebbe finita in parità. Si tratta di un sensore nella porta collegato all’orologio dell’arbitro che avvisa se il pallone è entrato in rete. Resto contro il Var, ma mi sta bene il sistema che rileva il fuorigioco. Sono tecnologie che tolgono immediatamente i dubbi”.