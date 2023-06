Al-Hilal, arriva Ruben Neves dal Wolverhampton per 55 milioni

Il capitano del Wolverhampton, Ruben Neves, è diventato l’ultimo top player della Premier League a trasferirsi in Arabia Saudita dopo la cessione all’Al-Hilal per circa 55 milioni di euro, cessione record nella storia del club britannico. Il 26enne portoghese segue le orme di Karim Benzema e N’Golo Kante, che hanno completato i trasferimenti all’Al-Ittihad all’inizio di questo mese. Neves ha segnato 30 gol in 253 presenze durante sei stagioni con i Wolves e, in un video emozionante pubblicato sull’account Twitter del club, l’ormai ex capitano si è asciugato le lacrime dicendo di aver “migliaia di ricordi che dureranno per sempre”.