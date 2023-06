Milan, De Ketelaere: “Vorrei aiutare la squadra facendo gol e assist”

Il trequartista del Milan, Charles De Ketelaere, nel corso di una conferenza stampa dal ritiro del Belgio U21, ha parlato del suo momento: “Non è perché segni una volta, che allora inizi a segnare a ripetizione improvvisamente. Potrebbe diventare un po’ più facile, vorrei aiutare la squadra con gol e assist. Però se vincessimo e aiutassi con le mie qualità, potrei anche non segnare. Per me è stato un onore avere indossato la fascia di capitano, ma se dovesse tornare Vranckx credo che tornerebbe a vestirla lui. L’elogio di Leao? Non mi soffermo troppo sui social”.