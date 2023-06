Ucraina, Rebrov è il nuovo commissario tecnico della nazionale

La Nazionale ucraina ha un nuovo commissario tecnico, ed è Serhij Stanislavovyc Rebrov, come ufficializzato dalla Federcalcio locale. Il tecnico ha firmato un contratto di tre anni fino al luglio del 2026 e siederà in panchina il prossimo 12 giugno nell’amichvole contro la Germania. Tra i primi impegni ufficiali, le due partite contro Macedonia del Nord e Malta valide per le qualificazioni a Euro 2024. “Per prima cosa voglio ringraziare i nostri soldati che stanno difendendo la nostra indipendenza e ci consentono di andare avanti anche con il calcio. Io e tutti gli ucraini saremo sempre al loro fianco”. L’ex attaccante della Dinamo Kiev ha rescisso il contratto con l’Al-Ain in scadenza al 30 giugno 2023 per dare il suo sostegno alla Nazionale. “Sappiamo di trovarci in un girone molto difficile. I ragazzi faranno di tutto per qualificarsi, così come fanno i nostri soldati ogni giorno, cercheremo di mostrare al mondo il nostro carattere e il nostro coraggio”, le parole del neo-ct ucraino.