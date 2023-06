Dalla Spagna: “Sergio Rico migliora, ma resta in terapia intensiva”

Il mondo del calcio resta in ansia, ma dalla Spagna arrivano notizie incoraggianti sullo stato di salute di Sergio Rico. Il portiere del Psg è ricoverato all’ospedale Virgen del Rocio di Siviglia da domenica 28 maggio dopo una caduta da cavallo. L’ultimo bollettino medico fa sapere che il giocatore resta in terapia intensiva, ma non è più sedato e il quadro generale si evolve positivamente “nonostante le condizioni restino gravi”. Venerdì il prossimo bollettino sulle condizioni dell’estremo difensore.