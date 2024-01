Discesa Cortina 2024, Goggia: “Ci sarà lavoro mentale da fare”. Brignone: “Mi sento pronta”

Troppo vento e niente seconda prova cronometrata per le sciatrici che domani disputeranno la prima delle due discese a Cortina. “Un peccato non essere riusciti a disputare la seconda prova, ma con questo vento sarebbe stato pericoloso. Nella prima prova sono stata molto guardinga e ho fatto un errore alla Grande Curva. Non è semplicissimo affrontare una gara non avendo completato bene il lavoro in pista, ma ho il ricordo di altre situazioni difficili, come essermi presentata in gara dopo essere uscita alla quinta porta dell’unica prova. Ci sarà molto lavoro mentale da fare oggi pomeriggio e spero di presentarmi pronta e centrata per la gara di domani”, ha dichiarato Sofia Goggia.

“Il fatto di fare una sola prova fatta bene mi lascia tranquilla perché sono riuscita a completare il lavoro. La pista la conosco molto bene e mi sento pronta per la gara. Quando sei al cancelletto di partenza il passato non conta nulla, però ogni anno arrivo qui e penso che mi piacerebbe moltissimo salire sul podio qui. So che posso farlo solo se metto in pista il mio miglior sci. La pista non è difficilissima, alcuni anni è più ghiacciata, altri meno. In ogni caso le possibilità le ho, devo impegnarmi per dare il meglio”, ha commentato Federica Brignone.