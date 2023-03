Svezia-Belgio stasera in tv: orario, canale e diretta streaming qualificazioni Europei 2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Svezia e Belgio, valevole per la il primo turno di qualificazioni agli Europei 2024. Probabilmente il big match del Gruppo F, con il Belgio che dopo l’ennesima delusione arrivata in Qatar da parte di questa generazione di calciatori ora deve rimboccarsi le maniche in vista dei prossimi Europei. Particolare interesse per la convocazione di Zlatan Ibrahimovic, che torna a vestire la maglia della sua Nazionale nonostante una stagione in cui è solamente da poco rientrato in campo dopo il grave infortunio. La sfida è in programma oggi, venerdì 24 marzo alle 20:45 alla Friends Arena di Solna. Diretta su Sky Sport Football tramite Diretta Gol e in streaming su NOW e Sky Go.