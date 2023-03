Alcaraz-Bagnis stasera in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Miami 2023

Carlos Alcaraz se la vedrà contro Facundo Bagnis nel secondo turno del Masters 1000 di Miami 2023, torneo di scena sul cemento outdoor della città della Florida. Reduce al titolo a Indian Wells, il talento spagnolo proverà a confermarsi anche a Miami per completare il Sunshine Double. Alcaraz è il campione in carica del torneo ed è chiamato a bissare il successo dell’anno scorso se vuole restare numero uno del mondo davanti a Novak Djokovic. Il match d’esordio contro Bagnis non presenta alcuna difficoltà, ma è importante per lo spagnolo partire bene fin da subito.

Alcaraz e Bagnis scenderanno in campo stasera, venerdì 24 marzo. I due giocatori sono pianificati come terzo incontro di giornata sullo Stadium dalle ore 17:00 (le ore 11:00 locali), dopo Sakkari-Andreescu e Fritz-Nava. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’evento attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di primo turno tra Alcaraz e Bagnis garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti.