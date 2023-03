Francia-Olanda in diretta tv in chiaro? Data, orario e streaming qualificazioni Europei 2024

Francia e Olanda si sfidano per la prima giornata delle qualificazioni agli Europei 2024. Le due selezioni sono state estratte assieme nel girone B, il quale comprende anche Grecia, Irlanda e Gibilterra. I Bleus cercano di ripartire bene dopo la sconfitta ai calci di rigore nella finale dei Mondiali in Qatar, vinti dall’Argentina.

IL PROGRAMMA DELLA PRIMA GIORNATA

La sfida, in programma venerdì 24 marzo alle ore 20:45, non sarà trasmessa in diretta tv e streaming in Italia. Sportface.it seguirà la gara con aggiornamenti in tempo reale.