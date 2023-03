Svezia-Belgio, gol di Lukaku: colpo di testa perfetto dell’attaccante dell’Inter (VIDEO)

di Giorgio Billone 80

Romelu Lukaku torna a giocare col Belgio e va subito in gol contro la Svezia nelle qualificazioni a Euro 2024. L’attaccante dell’Inter, che ha molto da farsi perdonare in nazionale dopo i disastri contro la Croazia ai Mondiali, riscatta il periodo no in nerazzurro (salvo un paio di acuti) e trova con un colpo di testa imperioso la rete dello 0-1. In alto ecco il video. Successivamente il centravanti segna, con un po’ di fortuna, anche la rete del raddoppio: davvero scatenato stasera. Ecco il gol del 2-0. Infine, ecco anche il 3-0 di Romelu: che messaggio all’Inter.

Lukaku!!! ❤ Que jogada absurda do Bakayokopic.twitter.com/9E2HeYtzv0 — GonçaloDias17 (@goncalo_diass17) March 24, 2023