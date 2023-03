Serbia-Lituania, gol di Vlahovic: il bomber della Juventus non perdona (VIDEO)

di Giorgio Billone 1

Il video del gol di Dusan Vlahovic in Serbia-Lituania: il bomber della Juventus non perdona e firma il 2-0 della sfida tra i serbi e i lituani, valida per le qualificazioni agli Europei 2024. In alto ecco il video della rete del centravanti bianconero, che torna a segnare e prova a dimenticare il periodo nero. Ecco in alto le immagini della rete.