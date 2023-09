Spagna in Georgia senza materiale: la squadra si allena con le scarpe da ginnastica

Rifinitura complicata per la nazionale spagnola a Tbilisi, in vista del match di domani (18:00) contro la Georgia, nella terza giornata del Gruppo A di qualificazioni europee. Le Furie Rosse di De La Fuente – reduci dalla sconfitta con la Scozia – si sono allenati senza materiale. Come spiega AS, tutto il necessario, scarpini e guanti da portiere, è rimasto in Spagna. I giocatori si sono allenati con le scarpe da ginnastica, senza toccare il pallone. Nei video si vede la squadra svolgere una seduta aerobica in campo, con tanto di tappetini. La rifinitura prima della sfida contro la Georgia slitta quindi a domani mattina. De La Fuente spera che il materiale arrivi in tempo in vista di un match fondamentale per il cammino nel torneo di qualificazione.