Macedonia-Italia, proseguono le prove tattiche: Mancini e Bastoni potrebbero partire dal 1′ in difesa

Proseguono le prove tattiche della nazionale azzurra di Luciano Spalletti. E proseguono sulla base del 4-3-3, il modulo scelto dal Ct per questa nuova ripartenza in vista degli impegni contro Macedonia del Nord e Ucraina. Sabato a Skopje è in dubbio Lorenzo Pellegrini che ha effettuato quest’oggi una seduta personalizzata per delle noie muscolari. Provati anche schemi su situazioni di calcio piazzato e calcio d’angolo, sia in fase offensiva che difensiva. Nella parte centrale del lavoro di questo pomeriggio il tecnico di Certaldo ha guidato alcune esercitazioni tecnico-tattiche. Il ct ha sperimentato anche differenti soluzioni di tridenti: Immobile è il favorito come punta centrale, affiancato da Politano e Chiesa, col bianconero poi impiegato anche a destra e Zaccagni sull’altra fascia. Testati anche Raspadori e Retegui, mentre a centrocampo Locatelli e Cristante si sono interscambiati nella posizione di regista davanti alla difesa, con Barella da un lato e Frattesi e poi Tonali dall’altro. In difesa, a protezione di Donnarumma, Di Lorenzo e Dimarco si candidano sulle corsie, mentre al centro dovrebbe spuntarla la coppia Mancini-Bastoni. Domani è in programma una seduta di allenamento a Coverciano a partire dalle ore 10:30. Dopo pranzo il trasferimento aereo da Firenze a Skopje, alle 18:15 il walk around allo stadio Todor Proeski di Skopje, cui seguirà la conferenza stampa di vigilia con protagonisti il ct Spalletti e il neo capitano Ciro Immobile.