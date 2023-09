Under 20, l’Italia pareggia 1-1 con la Germania: Volpato in gol

Un buon pareggio per 1-1 contro la Germania apre la stagione della Nazionale Under 20 nell’Elite League. A Berlino, la squadra di Alberto Bollini è passata in svantaggio nel primo tempo con il gol di Marius Worl (Arminia Bielefeld), ma nel corso della ripresa ha trovato il pari con Cristian Volpato (Sassuolo). Il secondo impegno è in programma lunedì alle ore 17 a Tabor contro la Repubblica Ceca, battuta 2-0 dalla Romania nell’altra sfida giocata in questa giornata inaugurale del torneo. “Abbiamo avuto un buon approccio alla partita – ha spiegato l’allenatore degli Azzurrini -. Poi ci siamo leggermente allungati nel pressing e abbiamo subito un gol nel finale di primo tempo che per quanto beffardo fa parte della crescita dei ragazzi. Nella ripresa, però, considerando che eravamo in casa della Germania e sotto di un gol, non ci siamo disuniti e abbiamo fatto un grandissimo secondo tempo, costruendo occasioni da rete che si sono aggiunte al coraggio e alla predisposizione tattica. Credo sia mancata solo la vittoria: la meritavamo”.