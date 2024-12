L’NBA Cup si prende un paio di giorni di pausa in modo da concedere alle quattro semifinaliste il tempo di spostarsi a Las Vegas per gli incontri in programma sabato, e allora torna la tradizionale Regular Season della lega più famosa al mondo con tre incontri. Tutto facile per i Boston Celtics, che al TD Garden si sbarazzano facilmente dei Detroit Pistons per 123-99 ottenendo così la ventesima vittoria in stagione. Nonostante l’assenza di Jayson Tatum, i campioni in carica si affidano ai 23 punti di Derrick White, ai 19 di Porzingis, ma soprattutto a colui che non è ormai più una sorpresa: 27 punti e 10 assist per Payton Pritchard in uscita dalla panchina. Pessima serata, invece, per i Pistons, che trovano la scintilla soltanto con i 26 punti dalla panca di Holland. Fontecchio chiude con 6 punti in 16 minuti di utilizzo.

Per i Miami Heat sono stati giorni particolari con diversi rumors usciti su una possibile trade che potrebbe vedere coinvolto Jimmy Butler nel prossimo futuro. Jimmy non brilla, ma la squadra di Spoelstra riesce in ogni caso ad avere la meglio per 114-104 contro dei Toronto Raptors che nelle ore precedenti al match avevano perso per infortunio Scottie Barnes. 23 punti per Tyler Herro, mentre Bam Adebayo mette a referto una doppia doppia da 21+16. Miglior scorer per la franchigia canadese è Gradey Dick con 22, mentre RJ Barrett firma un’altra tripla doppia da 13+11+10.

Malik Monk stoppa il tiro del pareggio a Dejounte Murray con pochi secondi sul cronometro e permette ai Sacramento Kings di ottenere un’altra importante vittoria per 109-111 sul campo dei New Orleans Pelicans. La guardia dei Kings è in realtà l’unico del quintetto base a non andare in doppia cifra realizzativa, ma porta comunque il suo contributo con la giocata decisiva. 32 punti e 20 rimbalzi per un Sabonis che ha dominato in area contro la frontline dei Pelicans, ai quali non sono bastati i 36 di CJ McCollum.